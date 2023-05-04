الجمهورية الجديدة.. برلماني: القيادة السياسية حريصة على إنجاح الحوار الوطني

أبدى عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، سعادته بانطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني في مصر، بمشاركة كافة أطياف المجتمع.

وقال عمرو عزت في تصريحات تليفزيونية لقناة "إكسترا نيوز"، إن القيادة السياسية حريصة على إنجاح الحوار الوطني بين كافة القوى السياسية.

وأضاف عمرو عزت "نشهد حدث تاريخي بعد إنطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني بمشاركة كل الأحزاب السياسية للتباحث حول كافة القضايا التي تهم المواطن".

وتابع عمرو عزت "الرئيس السيسي يهتم بالحوار الوطني ومخرجاته "، مضيفا:" الجمهورية الجديدة لن تبنى إلا بالحوار مع الجميع والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية ".

وأكمل عمرو عزت "الدولة المصرية تدشن الجمهورية الجديدة التي تحتاج إلى كافة عناصر المجتمع".