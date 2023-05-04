حزب الجيل الديمقراطي يشيد بكلمة الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجهها للشعب والأحزاب السياسية وكل المشاركين خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، كانت بمثابة وعد من الرئيس بأن يتعاطى مع جميع مخرجات الحوار الوطني، ويحولها إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية.

وشدد رئيس حزب الجيل فى بيان صحفى له ، على أن كلمة الرئيس السيسي هي وعد رئاسي باحترام كل مخرجات الحوار، وتحويلها لنتائج ملموسة يجني ثمارها الوطن والمواطن، مشيرا إلى أنها رسالة للجميع بأن هناك إرادة سياسية جادة لإتمام الحوار الوطني وتحقيق أكبر قدر من التوافق على طاولة المناقشات في القضايا الـ 113 المتفرعين عن اللجان الـ 19 الذي توافقت عليها أحزاب مصر وقواها الوطنية من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الشهابي، أن كلمة الرئيس بمثابة دعوة لكل المشاركين، برفع مستوى الآمال والأحلام التي يتمناها الشعب من الحوار، وأن يرتفع الجميع عن نظرتهم الحزبية الضيقة، إلى النظرة الأعم والأشمل، التي تضع حلولا للمشاكل التي يعاني منها الشعب، وتمكن الدولة من التغلب على التحديات الضخمة التي تواجهها محليا وإقليميا ودوليا.

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن كلمة الرئيس بكل معانيها ومحاورها، أكدت متابعته الدائمة لكل استعدادات مجلس الأمناء وحوارات المنسق العام للحوار الوطني على مدى عام مع كل الشركاء من مختلف أطياف المجتمع الحزبي المصري، وخاصة مع هؤلاء الذين كانوا يعانون من أزمة ثقة بينهم وبين الدولة حتى تم تهيئة الأجواء لإتمامه، لاسيما وأن حجم التنوع، والاختلاف في الرؤى والأطروحات، كان يستلزم التنظيم الجيد والتدقيق في اختيارات القائمين على الجلسات.

وأكد الشهابي، أن كلمة الرئيس أكدت أن الحوار الوطني ليس طقساً شكلياً، بل منصة مهمة لالتقاء الأفكار والرؤى، وبحثها للوصول لتوصيات تدعم مسيرة التنمية والإنتاج، منوها إلى أن الحوار يأتي في توقيت بالغ الأهمية وسط تداعيات عالمية ألقت بظلالها على الدولة المصرية، ما يتطلبه الاصطفاف والاستماع لأفكار خارج الصندوق، ورؤى بناءة من التيارات المختلفة والمختصين في القطاعات بكل مفرداتها، حتى الوصول لاتجاه صحيح تخطو إليه الدولة، خلال الفترة القادمة في ظل ما فرضته تلك التحديات من آثار متعددة على الوطن والمواطن، مثمناً ما قام به مجلس الأمناء لإنجاح الحوار.