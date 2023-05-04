مسرح قصور الثقافة يجوب محافظات مصر .. عودة أبو الفنون للتألق .. وتحقيق العدالة في الأقاليم بالعروض

حالة من الإزدهار، والتطور يشهدها مسرح الهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤخرًا بعد إنتاج الهيئة للعديد من العروض المسرحية، المختلفة لفرقها التابعة لها بالقاهرة، والمحافظات، سعيًا من الثقافة الجماهيرية بتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، وعودة أبو الفنون لمكانته من جديد في الساحة الفنية والثقافية.

عروض ثقافة الشرقية

وأطلقت قصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عروض شرائح المسرح بمواقع فرع ثقافة الشرقية، منذ الأحد 30 أبريل، وشهد مسرح قصر ثقافة بلبيس العرض المسرحي "أحدب نوتردام" تأليف فيكتور هوغو، إخراج محمد الدرة، إعداد خالد توفيق، ديكور علاء سليم، تأليف موسيقي محمد شحاتة، استعراضات شريف نصار، تصميم إضاءة محمد ممدوح، مساعد مخرج محمد بلطة، مخرج منفذ أمجد الربع.

يتناول العرض قصة مدينة بها كنيسة ومكان للغجر، الكنيسة يسكن بها القسيس وخادم الكنيسة وهو الأحدب الرجل المشوه القبيح، والغجر مجموعة من الناس يعيشون على النصب والسرقة، وتعيش بينهم أزميرلدا البنت الجميلة الجريئة التي يعشقها كل رجال المدينة ويقع في حبها القسيس والأحدب وكل الرجال من جمالها ورقصها.

والعرض الثاني بعنوان "تاجر البندقية" رائعة الكاتب العالمي وليم شكسبير، إخراج محمد النجار، على مسرح قصر ثقافة منصور حسن بأبو كبير، ترجمة حسين أحمد أمين، دراماتورج محمد النجار.

تدور الأحداث في مدينة البندقية الإيطالية، عن الصراع بين شايلوك المرابي اليهودي الذي يتلاعب بمصائر الشرفاء ويستغل حاجتهم للأموال بإعطائهم قروضا نظير شروط مجحفة وغير إنسانية، فأقرض أنطونيو التاجر النبيل ثلاثة آلاف دوقية بشرط أنه إن تعثر في السداد يدفع رطلا من لحمه الحي وفاء للدين، ولما تعثر أنطونيو طالب شايلوك بالشرط الجزائي مما عقد الأحداث انتظارًا للخلاص.

العرض تمثيل أحمد الشرقاوي، مصطفى عبد القادر، بسام كيلاني، عمرو منصور، محمود الجعبيري، باربي، صبحي محمد، ريهام حدايدة، حسن رفاعي، مدحت أبو سندس، محمد سعيد، إيثار عصام، محمد عبد الرحمن، أميرة بليغ، منة محمد، حسيني عبد البديع.

المسرح في قنا

وشهد مسرح قصر ثقافة قنا، أول عروض نوادي المسرح الإقليمي، ضمن فعاليات قصور الثقافة، وبدأت العروض المسرحية بعرض "سين"، ويدور العرض حول فلسفة الحياة، والغرض من وجود الإنسان، وتناول عدة قضايا منها ذوي الإعاقة، الطبقية، التهميش، برؤية تعتمد على التجديد والتجريب.

العرض تأليف وإخراج يوسف عبد الغنى، سينوغرافيا ميرنا مدحت، مساعد مخرج طه فرج، تصميم أزياء نجوى حسن، أداء تمثيلي: باسم مكارم، كريم عطا الله، نور الدين جلال، عمرو محمود طارق محمد، أحمد الطيب، محمد مختار، حمادة الأزهري.

أعقبه العرض المسرحي "أهل الكهف" وتدور أحداثه حول أهل الكهف أولئك الفتية الذين فروا بدينهم معتصمين بربهم إلى كهف، حيث اتفقوا أن يلجأوا إليه إلى طلوع النهار فسيتمر نومهم ثلاثة قرون.

العرض عن أشهر مسرحيات توفيق الحكيم، إخراج أيمن الحداد، مساعد مخرج حسام حسن، إضاءة همام أبو المجد، ملابس وديكور يوسف أيوب، تنفيذ ديكور كيرلس صبري، موسيقى حمادة علاء الدين. تمثيل: معتز سعيد، حسام حسن، حنا عادل، مريم ملاك، أبو الحجاج محمد، أيوب سليم.

جاء العرضان بحضور أعضاء لجنة التحكيم والمشاهدة الكاتب المسرحي طارق عمار، الناقد محمود الحلواني، المخرج مصطفى إبراهيم.

المسرح في الإسماعيلية

وشهد بيت ثقافة التل الكبير بالإسماعيلية، العرض المسرحي "المحطة الأخيرة" ضمن عروض التجارب المسرحية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث العرض في كافتيريا على محطة قطار بلدة صغيرة اسمها "المحطة الأخيرة" حيث كل القادمين آتين لسبب واحد وهو الانتحار، ويناقش العرض قيمة التمسك بالحياة من خلال شخصيات المسرحية الساخطة على حياتها الرافضة لها للبحث عن معنى فلسفي للموت، ثم يظهر من يغير هذا الفكر ويحيدهم عن هذا التصرف ليكتشفوا معنى جديد للحياة والتمسك بها.

العرض مأخوذ عن نص مسرحية "الوردة والتاج" للكاتب الإنجليزي جي بي بريستلي، إعداد وإخراج أحمد كمال، ديكور محمد علي، إضاءة محمد سالم، أحمد حلمي، رؤية غنائية وأشعار طارق عمار، موسيقى وألحان محمد عاصم، استعراضات أحمد مجدي، تنفيذ ديكور أحمد عبد الفتاح، أشرف عصام، تصميم بوستر ودعايا عمر هشام بطولة: كريم جودة، آية أبو ضيف، محمد إسماعيل، عبد الرحمن مجدي، هايدي هاني، هايدي جمال، محمد صديق، علي جمعة، لينا خالد، محمد الشبراوي، عمر مصطفي، محمد علي، يوسف خضر، نورهان علاء، أحمد عبد الفتاح، عمار عماد.