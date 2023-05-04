مساء الغد.. قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بأسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بمدينة أسوان، مساء غد الجمعة، ولمدة 12 ساعة متواصلة بسبب الصيانة.

وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظراً للقيام بأعمال إصلاح وصيانة محطة رفع صرف صحى بركة الدماس، الأمر الذى سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق التالية: المدينة الصناعية القديمة، والمحمودية، وحى خالد بن الوليد، وحى العقاد، وامتداد العقاد، وطريق السادات، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 5/5/2023، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 6/5/2023 .

قطع مياه الشرب

وتهيب الشركة بالمواطنين وجهات الخدمات المعنية بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياة قبل الفترة المحددة.