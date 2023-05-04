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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفيلم الفلسطيني "عَلَم" يفوز بجائزة أفضل إخراج في مهرجان مالمو للسينما العربية

علم
علم

فاز الفيلم الفلسطيني عَلَم للمخرج فراس خوري بجائزة أفضل إخراج ضمن ختام فعاليات النسخة الــ13 من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وتسلم فِراس الذي كان حاضرًا حفل الختام جائزة أفضل مخرج، لتضاف إلى الجوائز التي سبق ونالها الفيلم ومن أبرزها ثلاث في أحدث دورات مهرجان القاهرة منها أفضل فيلم.

وكما حصل الفيلم التونسي تحت الشجرة للمخرجة أريج السحيري على تنويه خاص من لجنة تحكيم المهرجان وهو الفيلم الذي كان قد تم اختياره لتمثيل تونس في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لعام 2023، وتتولى MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

عَلَم من تأليف وإخراج فراس خوري، بطولة محمود بكري وسيرين خاص وصالح بكري ومحمد كراكي، وتدور أحداثه حول تامر؛ مراهق فلسطيني يعيش حياة تقليدية هو وأصدقاؤه في المدرسة الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة ميساء. ولنيل إعجابها، يوافق تامر على المشاركة في عملية غامضة تحت مسمى عَلَم تقلب حياته رأساً على عقب.

 

بينما الفيلم التونسي تحت الشجرة من إخراج أريج السحيري ويشاركها تأليف الفيلم غالية لاكروا، باقي همان، وبطولة فداء الفضيلي، فاتن الفضيلي، أماني الفضيلي ، سمر سيفي، وعبد الحق المرابطي، وتدور أحداث الفيلم خلال يوم واحد أثناء موسم الحصاد الصيفي بين الأشجار، حيث يعمل مجموعة من المراهقين تحت أعين العمّال الأكبر سنًا، ويختبرون مشاعر الحب، ويحاولون فهم بعضهم البعض، كما يستكشفون عالم بناء العلاقات القوية.

ع ل م الفيلم الفلسطيني ع ل م فراس الفيلم التونسي تحت الشجرة أريج السحيري محمود بكري

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