الأهلي VS بيراميدز .. كولر : جاهزون للسوبر.. وباتشيكو : لن أختلق الأعذار

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق بيراميدز في بطولة السوبر المصري والمحدد لها السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويستعد النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لاضافة بطولة جديدة الي دولابه فيما يسعي بيراميدز الي اقتناص أول لقب فى تاريخه.

كولر : الأهلي جاهز لاقتناص لقب السوبر

قال مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة بيراميدز على لقب بطولة السوبر المصري التي تجمع الفريقين غدا الجمعة في الإمارات.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن الأهلي اعتاد الدخول أي بطولة من أجل المنافسة على الفوز، وهذا جزء من شخصيته، مؤكدا أن اللاعبين لديهم خبرات ودوافع كبيرة للمنافسة على لقب جديد يمثل أهمية كبيرة للجميع.

وأشار إلى أن بيراميدز منافس قوي ولديه طموح للفوز بأول بطولة في تاريخه، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة، لكن الأهلي درس كل شيء يتعلق بالفريق المنافس، خاصة أن الفريقين تقابلا منذ فترة قصيرة في نهائي كأس مصر، مما يسهل على الجهاز الفني فرصة التحضير المناسب للمباراة.

وأضاف: الأهلي لا يعاني من أي مشاكل، ولدينا عناصر مميزة في كل المراكز.. بحثنا عن تدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية، لكني فلسفتي دائما هي البحث عن أفضل العناصر.. ، محمود كهربا ومحمد شريف وشادي حسين مميزين للغاية، وقمنا بتطوير فلسفتنا وأصبح لاعبو الوسط والمدافعون يسجلون الأهداف أيضا.. ونسير بشكل جيد ونحقق أهدافنا.

وألمح كولر إلى أنه لا يوجد طرف ضعيف في لقاء السوبر، وكل منهما يقدم كرة مختلفة، لكنهما فريقان مميزان، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للنادي الأهلي يوفر لكهربا الأجواء اللازمة للتركيز في الملعب، وأنه يسير بشكل جيد ويعرف كيف يعزل نفسه عن أي مؤثرات.

الشناوي : عناصر الأهلي تعيش حالة تركيز

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز مباراة مهمة وتمنح الفائز بها بطولة تسجل في تاريخه، والجميع يدرك هذا الأمر جيدا ومستعدون للمباراة بشكل جيد.

وأضاف الشناوي أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم؛ للحديث عن المباراة أن الأهلي يعيش حالة من التركيز الكبيرة لإضافة بطولة جديدة، خاصة أن الأهلي لا يلعب إلا على البطولات والجميع جاهز للمباراة ونستعد لها جيدًا.



وحرص الشناوي على توجيه الشكر للمسئولين في الإمارات على استضافة المباراة وعلى حفاوة الاستقبال.

وأشار الشناوي إلى أن لاعبي الأهلي اعتادوا على اللعب في الإمارات، وبيراميدز فريق كبير ويمتلك عناصر جيدة، وهناك مواجهتان جمعتنا بهم منذ فترة قريبة في الدوري وكأس مصر.

وأكد على أن الجهاز الفني يحضر الفريق لكافة المواقف، ونحترم جميع المنافسين ونلعب بنفس الروح والدوافع أمام أي فريق.

باتشيكو : لن أعلق على التحكيم أمام الأهلي



أعرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن جاهزية فريقه لمباراة السوبر المرتقبة أمام النادي الأهلي، والمقرر إقامتها، غدا الجمعة، على أرضية ملعب محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية.



وقال باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الأهلي في السوبر: «هذا هو النهائي الثالث لي أمام الأهلي، وخسرنا آخر نهائيين بسبب بعض الأخطاء والتفاصيل الصغيرة، ومن الوارد جدا أن نفوز باللقب في مباراة الغد».

وأضاف: قرار لعب لقاء الأهلي، جاء لأننا فريق كبير ولديه إمكانيات كبيرة وتاريخ أيضًا، ووجودنا في الإمارات يؤكد ذلك، ونحن جاهزون لتلك المواجهة، وسنتوج باللقب.



وتابع: «كل النهائيات التي خضتها أمام الأهلي قدمت أداء مميز وكنت قريبا من الفوز ولكن أخطاء صغيرة حرمتني من التتويج.

وأكمل: لعبنا نهائي أفريقيا بدون تواجد 3 لاعبين أساسيين.. وفي هذه المرة سيغيب عبدالله السعيد بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي كأس مصر.

وأردف: من السهل اختلاق الأعذار.. لكن لن أتحدث عن الضغوطات أو السفر والمسافات.. سنلعب المباراة بروح عالية وإيجابية وجماعية.

وأوضح: الأهلي فريق كبير بتاريخ كبير وخاض العديد من النهائيات، ولكن نحن نطمح ومتحمسون لتحقيق أول بطولة للنادي وهذا دافع كبير لنا.

وعن رأيه في التحكيم قبل مواجهة السوبر: لست هنا للحديث عن التحكيم.. أنا هنا للتدريب فقط.

وأتم: الفرص متساوية بين الأهلي وبيراميدز، وسنحارب من أجل الفوز، والأهلي فريق كبير بتاريخ كبير وخاض العديد من النهائيات، ولكن نحن نطمح ومتحمسون لتحقيق أول بطولة للنادي وهذا دافع كبير لنا.