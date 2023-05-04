إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

قالت مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ليس لديها حاليًا بيانات لتأكيد أو نفي تورط أوكرانيا في هجمات الطائرات المسيرة الأخيرة على الكرملين.

وكشفت هاينز في جلسة استماع بلجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي: "من الواضح أنك رأيت أن الحكومة الأوكرانية نفت تورطها في هذه الأحداث. في هذه المرحلة، ليس لدينا بيانات تسمح بإجراء تقييم مستقل".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هاينز، إن أوكرانيا من المرجح ألا تكون قادرة على مواجهة روسيا في ساحة المعركة في حالة حدوث انخفاض كبير في المساعدات العسكرية الغربية.

وأضافت: "أوكرانيا لا تزال تعتمد بشكل كبير على إمدادات المساعدات العسكرية الأجنبية ومن المرجح ألا تكون قادرة على مواجهة التفوق النسبي لروسيا في القوى العاملة والموارد إذا توقفت معظم المساعدات العسكرية الغربية عن القدوم”.

وقالت هاينز، إن أوكرانيا لا تزال تضع اللمسات الأخيرة على وقت وحجم الهجوم المضاد ونطاق العملية الهجومية المخطط لها.

وأضافت: "القوات المسلحة الأوكرانية ما زالت تضع اللمسات الأخيرة على الأولويات المحددة وتوقيت وحجم الهجوم”.