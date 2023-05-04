مصطفى بكري: مصر لديها استراتيجية واضحة وهي عدم التدخل في الشئون العربية|فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الأمن القومي المصري خط أحمر، لا يستطيع أحد أن يتجاوزه، مشيرا إلى أن عقيدة الجيش حماية الأمن القومي المصري.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إننا ندرك المخاطر وما يحدث في الأراضي الفلسطينية، من اعتداءات الجيش الصهيوني على الأرض العربية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن حكمة القرار السياسي والعسكري والمصري جنب البلاد الكثير من الأزمات.

تقف مع الأشقاء العرب

وأشار مصطفى بكري إلى أن مصر لديها استراتيجية واضحة، وهي عدم التدخل في الشئون العربية، ولكنها وقت الأزمة تقف مع الأشقاء العرب.