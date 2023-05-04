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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المحروسة تضم الكل.. مصطفى بكري: 9 ملايين وافد عربي يعيشون في مصر

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تضم الكل، مشيرا إلى أن هناك 9 ملايين وافد عربي يعيشون فى مصر،  والرئيس السيسي، وجه بتوفير التسهيلات الكاملة لاستقبال الأشقاء السودانيين، وعددهم 4.5 مليون سوداني في مصر.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الدولة تواجه كل هذا بقوة وعزيمة، بوجود القوات المسلحة ورجال الشرطة، لافتا إلى أن مصر بها مشكلات ولكن يوجد وطن، وهناك أمن واستقرار وعلينا بالنظر إلى البلدان الأخرى.
 

لم تغلق هذه القوى صفحاتها بعد

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر تواجه العديد من التحديات والمؤامرات، موضحا أن القوى الكارهة لمصر فشلت في إثارة الفتنة والاضطرابات وتم الانتصار على الإرهاب، ولم تغلق هذه القوى صفحاتها بعد.

 

مصطفى بكري مصر الرئيس السيسي الأشقاء السودانيين برنامج “حقائق وأسرار

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