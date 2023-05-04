تطور مقلق .. طائرة لسلاح الجو الأمريكي تحلق على طول حدود روسيا

قامت طائرة الاستطلاع التابعة للقوات الجوية الأمريكية برحلتها الثانية في فنلندا على طول الحدود الروسية، وفقًا لبيانات موقع تعقب رحلات الطيران “Flightradar24”.

وأفادت قوات الدفاع الفنلندية أنه لأول مرة، تم إجراء مثل هذه الرحلة على نفس النوع من الطائرات في 23 مارس.

وفقًا لـ”Flightradar24”، دخلت الطائرة، التي كانت تحلق تحت التسمية JAKE11، المجال الجوي الفنلندي فوق خليج فنلندا من بحر البلطيق.

وبعد التحليق في البداية فوق لوفيسا باتجاه جوينسو، استدارت الطائرة شمالًا وتوجهت تقريبًا إلى الحدود الشمالية لفنلندا على طول الحدود الروسية.