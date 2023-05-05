ماذا قال اعضاء مجلس النواب عن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطنى؟

أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني مع كافة التيارات السياسية والحزبية والشبابية والمجتمع المدني والخبراء لتحديد أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة فى جميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليتم رفعها للرئيس لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل على تنفيذها.

من جهته قال الدكتور كريم بدر حلمي أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ان كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني تاريخية حيث ذكر فيها ان "الاختلاف للرأي لا يفسد للوطن قضية" وابدى حرصه على سماع كافة اراء المشاركين للخروج بتوصيات ونتائج ملموسة لمجابهة التحديات التى تواجه الدولة.

كما، أشاد النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب ، بالمشاركة الكبيرة للقوى السياسية والنخب المصرية ، في الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، مؤكدا بأن الحوار الذي الذي دعا اليه فخامه الرئيس السيسي فرصة لابد من اغتنامها ، للتوافق حول مختلف الرؤي حول مستقبل مصر في الجمهورية الجديدة مؤكداً بأن الحوار الوطني اول سطر في تاريخ مصر الحديثه بإرادة وطنيه خالصة.

ومن جانبه، أكد النائب عادل عامر عضو مجلس النواب أن انطلاق جلسات الحوار الوطني هو انطلاق جديد للجمهورية الجديدة وفرصة تاريخية لمشاركة الجميع في صياغة مستقبل الوطن .

و قال إن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية هي سابقة تاريخية سجلها التاريخ بأحرف من نور ، وفرصة حقيقية للقوى السياسية من أجل التعبير عن رأيها بوضوح وصراحة في جميع القضايا ، كما أنها فرصة تاريخية أيضاً لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، مما يؤكد رغبة الدولة وإرادتها في مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل حضاري وديمقراطي حقيقي.