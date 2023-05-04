رئيس COP28 : لا يمكن التخلي عن منظومة الطاقة الحالية قبل تطوير المستقبلية

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس الإماراتي المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنهم يسعون إلى المساهمة في تحقيق الطموحات المناخية العالمية من خلال COP28.

جاء ذلك على هامش ختام حوار بيترسبرج للمناخ الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين للتشاور بين ممثلي 40 دولة قبل قمة المناخ المرتقبة "COP28" والتي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة نهاية هذا العام.

وقال في كلمته: "نسعى أن تترك إرثاً متميزاً من التقدم في العمل المناخي عبر تضافر الجهود والعمل الفعّال".

وأشار إلى أن أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أكد بشكل قاطع أن العالم بعيد عن المسار الصحيح، مضيفا: "ليس أمامنا خيار سوى أن نكون واقعيين وعمليين، وأن نتكاتف ونغتنم فرصة إجراء الحصيلة العالمية لإعادة العالم إلى المسار الصحيح لتنفيذ أهداف اتفاق باريس".

وتابع: "لقد مضت 7 سنوات منذ اعتماد اتفاق باريس، ولم يتبقَ لدينا سوى 7 سنوات حتى عام 2030 لخفض الانبعاثات بنسبة 43% والحفاظ على طموحات اتفاق باريس".

في الوقت نفسه، أكد أن "تحقيق الأهداف المنشودة للعمل المناخي، يرتبط بمعالجة موضوع الثقة، فالطموحات عالية، والثقة منخفضة"، مشيرا إلى أن الدول النامية لا تزال تنتظر تنفيذ التزام الدول المتقدمة تعهدها قبل 14 عاماً بتوفير مبلغ 100 مليار دولار.

في عام 2009، وافقت الدول الغنية على تقديم 100 مليار دولار سنويا إلى الدول النامية من أجل العمل المناخي بحلول نهاية عام 2020، وبحلول نهاية العام نفسه، وصل إجمالي الأموال إلى 83.3 مليار دولار فقط، بيد أنه لم يكتمل بعد في الوقت الذي تريد الدول النامية أن يُتاح لها هذا المبلغ كل عام.

وقال الجابر: "لا بد أن تقوم الجهات المانحة بالوفاء بهذا الالتزام الذي تأخر تنفيذه كثيراً، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28، خاصةً وأن القيمة الفعلية لهذا الالتزام تراجعت بفعل معدلات التضخم مع مرور الوقت".

وأضاف: سيكون COP28 فرصةً لإيجاد حلول طبيعية مبتكرة، بما يشمل حماية مخازن الكربون الطبيعية، وضمان التنوع البيولوجي، والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية.

وأبرز الجابر، الحاجة إلى التركيز على خفض انبعاثات الوقود التقليدي، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الطاقة الخالية من الانبعاثات والقابلة للتطبيق وبتكلفة مناسبة، في الوقت نفسه قال: لا يمكن التخلي عن منظومة الطاقة الحالية قبل تطوير المنظومة المستقبلية.

وسيعقد مؤتمر المناخ العالمي المقبل لمدة أسبوعين اعتبارا من نهاية نوفمبر المقبل في دبي. والإمارات من بين أكبر عشرة منتجين للنفط في العالم.

وشارك في حوار بيترسبرج ممثلون من 40 دولة، من أجل الإعداد لمؤتمر المناخ العالمي القادم في دبي.

وفي كل عام منذ عام 2010 يجمع حوار بيترسبرج بشأن المناخ مجموعة مختارة من البلدان للتحضير لمؤتمر المناخ العالمي في نهاية العام.

وتم تسمية الحوار على اسم مكان انعقاد المؤتمر الأول في بون، على الرغم من أن الحدث يقام الآن في برلين.



وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن أمله في أن يسفر مؤتمر المناخ المقرر عقده في دبي نهاية العام الجاري عن وضع هدف عالمي للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

وقال شولتس اليوم، في كلمته بحفل ختام الحوار الذي عقد بمقر الخارجية الألمانية: "أود أن أقترح شيئا يمكن لنا أن نقرره معا في دبي ألا وهو وضع هدف واضح للتوسع العالمي في مصادر الطاقة المتجددة على سبيل المثال زيادة التوسع بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030".

وفي افتتاح الحوار في نسخته الرابعة عشر على التواصل، أمس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المشاركين إلى "قفزة نوعية" في التدابير العالمية لحماية المناخ مع اقتراب قمة المناخ العالمي القادم والتي تستضيفها دولة الإمارات.

ودعا جوتيريش، في رسالة عبر الفيديو إلى عدم السماح بانحراف الاتفاقية التاريخية التي خرجت عن قمة شرم الشيخ للمناخ "COP 27" عن مسارها بشأن "الخسائر والأضرار". وكانت قمة شرم الشيخ للمناخ توصلت إلى اتفاق تاريخي لإنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" لتعويض الأضرار التي تتكبدها الدول الفقيرة المتضررة من التغيّر المناخي.

وحث جوتيرش، جميع الأطراف على ضمان أن قمة COP 28 المقبلة تقدم تمويلا للخسائر والأضرار، كما دعا الدول المتقدمة إلى تقديم الـ100 مليار دولار التي تعهدت بها في قمة جلاسكو للدول النامية لتمويل آثار أضرار المناخ.

وأكد أن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية لا يزال ممكنا، قائلا: "أرجوكم تحركوا الآن... لقد غضضنا الطرف لفترة طويلة للغاية".

بدورها، ذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن الدول الغنية ستفي بوعدها طويل الأمد بتقديم الدعم المالي للدول الفقيرة في حماية المناخ هذا العام. وقالت الوزيرة في كلمتها بافتتاح الحوار، الثلاثاء: "النبأ السار هو: كما يبدو الآن، نحن في طريقنا للوصول أخيرا إلى مبلغ 100 مليار دولار هذا العام".