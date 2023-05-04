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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كاذب.. بايدن يتعرض لسخرية واسعة بعد هفوة كارثية

جو بايدن
جو بايدن

قال مستخدمو “تويتر”، إن ما ورد في منشور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن الدين القومي الأمريكي، لم تكن صحيحة.

وسمحت الميزة الجديدة علي “تويتر” للمستخدمين بإضافة معلومات دحضت تصريحات جو بايدن بأن الولايات المتحدة تدفع دائمًا ديونها العامة.

وقال الزعيم الأمريكي: "أمريكا ليست أمة عاطلين. لم نتخلف أبدًا عن سداد ديوننا.. لكن الجمهوريين من “ماجا” متهورون في التهديد بإجبار أمريكا على التخلف عن السداد. هذا أمر خطير وخطأ".

وفي منشور بايدن، نشر المستخدمين إحدى الإجابات، والتي قدمت روابط لحالات خمس حالات تخلف عن السداد على الأقل في تاريخ الولايات المتحدة.

وتفاعل مستخدمو الشبكات الاجتماعية بسخرية على هفوة بايدن الجديدة.

وكتب أحد المستخدمين: “ها، رئيس الولايات المتحدة فشل في التحقق من الحقائق".

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وأضاف آخر: "شكرا لك إيلون ماسك، هذا جميل".

وكنب آخر: "أنت كاذب! كيفين مكارثي حاول مقابلتك قبل أشهر من هذا الموضوع ورفضت اللقاء حتى 9 مايو.. لماذا؟".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسميًا أنه يترشح لولاية ثانية من أجل "إنهاء ما بدأه"، وأطلق موقع الحملة الانتخابية.

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