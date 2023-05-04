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رئيس التحرير
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التموين تزف بشرى لأصحاب المخابز .. وتكرم العاملين بـ الدلتا للسكر في عيد العمال

صدى البلد

التموين تتحمل فارق تكلفة السولار عن أصحاب المخابز المدعمة

 

الدلتا للسكر تكرم العاملين في الشركة بمناسبة عيد العمال 

 

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بالسولار. 

يأتي ذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي قررت تحريك أسعار السولار وتثبيت أسعار البنزين.

وأكد المصيلحي أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية. 

 يأتي ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

كرم الدكتور أحمد أبو  اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، عددا من العاملين والقيادات العمالية المتميزين بالشركة بمناسبة عيد العمال.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على دعم العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، وتوجيهات  الدكتور على المصيلحىي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكريم القيادات العمالية بالشركات التابعة.

وقام "أبو اليزيد" بتكريم العاملين المتميزين وتسليمهم شهادات تقدير.

وأثنى "أبو اليزيد" على  الجهود المبذولة من جانب العاملين بالشركة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى أداء الأعمال.

وأعرب عن تقديره لحرص العاملين على تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، مطالبًا جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح الفريق والعمل الجماعي للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها وزيادة الإنتاجية، في ظل حرص القيادة السياسية الحالية على دعم العاملين في جميع القطاعات بالدولة، وتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكريم القيادات العمالية بالشركات التابعة.

وأكد أن مصر في حاجة لسواعد أبنائها المخلصين الذين ينتمون لحب هذا الوطن ويسعون إلى استدامة الخير بداخل أراضيه.

ووجه "أبو اليزيد" التحية للعاملين بالشركة نظرا لما يقدمونه من عطاء في العمل، مؤكدا أن العاملين ظلوا على مدار التاريخ مثالا يحتذى به لما يقدمونه تجاه المجتمع، كما قدم التهنئة للعاملين بمناسبة عيد العمال.

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