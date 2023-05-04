بكري يناشد بالرقابة على التجار والسائقين: المواصلة اللي كانت بعشرة بقت بـ15

أكد الإعلامي مصطفى بكري، ان الكل على يقين أن الحوار الوطني جاد، مشيرا إلى أن هذه رسالة مصر للغرب أن مصر يتسع صدرها للجميع، القيادة السياسية تنادي باصطفاف وطني حقيقي بين كافة أبناء المجتمع المصري.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن أصحاب الصوت العالي الذين يطلقون عبارات جوفاء مرغبون، لكن شوف الواقع، شوف لما تكون بتنتج 270 مليون رغيف يوميا بسعر 5 قروش، شوف ما يسدد للقمح والنفط والسولار".

بيخليها بـ 15 إزاي

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه يمكن أن قامت الدولة برفع سعر السولار جنيه واحد، ولكن المهم ألا نترك الأمر للمستغلين بحيث لا ترتفع أسعار المواصلات والفاكهة، المواصلة اللى كانت بعشرة السواق بيخليها بـ 15 إزاي، مؤكدا أنه لا بد من الرقابة الرسمية والشعبية على الأسواق والمواصلات.