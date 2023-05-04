عالية المهدي: بعض الإعلاميين تسببوا في المضاربة على الدولار والذهب..فيديو

أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، وأستاذ الاقتصاد أن دور الإعلام سلبي خلال أزمة الدولار، مشيرة إلى أن بعض الإعلاميين تسببوا في المضاربة على الدولار والذهب.

وقالت عالية المهدي، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أزمة الدولار ستحل عندما يتم دعم دور القطاع الخاص، مؤكدة أن الإنتاج والتصدير هما مفتاح حل أزمة الدولار.

وتابعت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، وأستاذ الإقتصاذ، أن الدولار سلعة تخضع لقانون العرض والطلب، مؤكدة أن السياحة أحد المصادر الهامة لزيادة الحصيلة الدولارية.

لتقليل المديونية الخارجية

وأشارت عالية المهدي إلى أنه يجب أن تكون هناك خطة لتقليل المديونية الخارجية.