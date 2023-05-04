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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم التكاليف الباهظة.. اتحاد الإسكواش يرفض إلغاء مشاركته في بطولة العالم بأستراليا

صدى البلد

رفض مجلس إدارة اتحاد الاسكواش إلغاء سفر بعثة المنتخب الوطني للناشئين والناشئات المشاركة في بطولة العالم والتي ستقام في قارة استراليا خلال يوليو القادم. 

وأصر الاتحاد على سفر البعثة رغم تكاليف سفر البعثة الباهظة  وطول المده والتي قد تصل  ٣٠٠ الف جنيه لكل فرد من أفراد البعثة.

وأكد عاصم خليفة رئيس الاتحاد انه رفض السير على نهج اغلب منتخبات العالم الكبرى ومنها فرنسا ومنتخبات اخرى في إلغاء مشاركته  بسبب  الحالة الاقتصادية العالمية والاعباء المالية الكبيرة التي ستقع علي كل المنتخبات المشاركة. 

وأشار الى انه بذل كل التدابير الممكنة لإيجاد اختيارات متعددة لوضع حلول من أجل الحفاظ علي مكانة مصر والإبقاء علي فرصة الفريق الوطني بالمنافسة على كل جوائز البطولة والدفاع عن اللقب.

وأضاف انه أجبر على تقليل عدد اللاعبين  والإداريين كحل امثل لضمان تحقيق التوازن بالمشاركة وأيضا ترشيد النفقات.. مشيرا الي انه يسعي جاهدا للتفكير في بدائل لايجاد حلول وتعظيم موارد الاتحاد بعيدا عن دعم وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور اشرف صبحي والذي لا يبخل بأي شيء في سبيل دعم أبطال الاتحاد.

وأشار الى انه يحرص بشكل دائم علي دعم الأبطال والمشاركة في كل الفعاليات رغم كل الأعباء الاقتصادية الكبيرة.

ويذكر ان اتحاد الاسكواش حقق العديد من الانجازات والبطولات في كل المشاركات الدولية والاقليمية والعالمية ما ساهم في تربع الاسكواش المصري ونجومه في سجلات التصنيف العالمي ولوحات  شرف البطولات.

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