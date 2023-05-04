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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذة اقتصاد: مصر أكبر الأسواق بالشرق الأوسط

الدكتورة عالية المهدي،
الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية

أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، أنه يجب الاهتمام بزيادة مشروعات محور قناة السويس، لما لها من أهمية كبيرة لدعم الاقتصاد المصري.

 

وقالت عالية المهدي، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مصر أكبر الأسواق بالشرق الأوسط.

 

 

 يتحمل جزءا من المسئولية

وتابعت عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، أن التركيز على التعليم وأهمية الصحة وأهمية الاهتمام بالصناعة والزراعة، كانت أهم ما يفكر فيه المواطنون بخصوص الموازنة الجديدة، منوهة إلى أن الدولة قادرة على توجيه القطاع الخاص في عملهم بشكل وطريقة ما، وتجعله يتحمل جزءا من المسئولية.

عالية المهدي الاسواق الشرق الاوسط محور قناة السويس الإقتصاد المصرى

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