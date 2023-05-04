أستاذة اقتصاد: مصر أكبر الأسواق بالشرق الأوسط

أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، أنه يجب الاهتمام بزيادة مشروعات محور قناة السويس، لما لها من أهمية كبيرة لدعم الاقتصاد المصري.

وقالت عالية المهدي، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مصر أكبر الأسواق بالشرق الأوسط.

يتحمل جزءا من المسئولية

وتابعت عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، أن التركيز على التعليم وأهمية الصحة وأهمية الاهتمام بالصناعة والزراعة، كانت أهم ما يفكر فيه المواطنون بخصوص الموازنة الجديدة، منوهة إلى أن الدولة قادرة على توجيه القطاع الخاص في عملهم بشكل وطريقة ما، وتجعله يتحمل جزءا من المسئولية.