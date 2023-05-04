شوبير يكشف سبب تغريم نادي المصري لـ إبراهيم حسن

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن سبب عقوبة نادي المصري لإبراهيم حسن .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" 🚨 قرر مجلس إدارة المصري البورسعيدي توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه علي الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق ومنعه من الظهور الإعلامي بسبب تصريحاته عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة بكأس الرابطة. ".

عقد مجلس إدارة نادي المصري اجتماعه الدوري عصر اليوم بحضور جميع أعضاء المجلس، جدد خلاله مجلس إدارة النادي رفضه التام للاستقالة المقدمة من كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي ، مع التمسك التام بوجوده على رأس المجلس نظرًا لما يمثله من قيمة عظيمة يشرف الجميع بتواجده كرمز للقلعة الخضراء من ناحية وللحفاظ على مكتسبات المصري والنهوض به من ناحية أخرى.

وأعلن رجب عبدالقادر نائب رئيس نادى المصري والمتحدثالرسمىي باسم النادى موافقة المجلس على مضاعفة مكافأت الفوز للاعبين بمباريات الفريق المقبلة بكأس الرابطة حرصا من المجلس على تحفيز اللاعبين لتحقيق البطولة التي تنتظرها جماهير بورسعيد العظيمة.