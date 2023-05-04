طائرات مسيرة في سماء كييف.. وأوكرانيا ترفع حالة التأهب

قالت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان، اليوم، إنهم سمعوا أصوات طلقات رصاص في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال مراسل شبكة "العربية"، إن هناك انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف وأن المدينة فعلت حالة الإنذار الجوي.

وأضاف، تم رصد مسيرات في سماء العاصمة الأوكرانية كييف.

كما أعلن سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية صباح اليوم، أن كييف شهدت أكبر غارات جوية منذ بداية العام الحالي الليلة الماضية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

ودوت صافرات الإنذار في مقاطعتي سومي وتشرنيجيف شمال أوكرانيا، وسط إعلان حالة تأهب جوي.

وأرسلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تهديد صريح لأوكرانيا، حيث قالت صباح اليوم، إن أوكرانيا ستتحمل مسؤولية كل ما يفعله نظام كييف وسيتحمل عواقبه كل من واشنطن ولندن وفي حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد الهجوم على مقر الكرملين أمس يوم الأربعاء بأستخدام مسيرتين وإحباط محاولة إغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.