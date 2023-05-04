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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأعمال المصريين: الحوار الوطني فرصة للإصلاح والجرأة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمجتمعية

صدى البلد

أكد محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وأمين مصر الجديدة بحزب مستقبل وطن أن الحوار الوطني يمثل مرحلة جديدة وفرصة كبيرة للاستماع إلي مختلف الآراء لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

 

وقال إن تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني ومتابعة مخرجات الحوار تضفي المزيد من الأهمية لما يمكن أن يسفر عنه الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد المصري بصفة عامة والصناعة بشكل خاص.

ودعا حسني مجلس النواب والشوري ومنظمات الأعمال لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات الحوار الوطني، مشيرا إلي أن الإصلاح الاقتصادي ووضع الحلول لما يواجهه الملف الاقتصادي من تحديات هو مسئولية مشتركة لكل أبناء الوطن.

 

وقال : نتطلع إلى رؤية جديدة تتناسب مع المشكلات الموجودة علي أرض الواقع وإجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد وعلاج الآثار السلبية التي يعاني منها المصريين خلال الآونة الأخيرة علي مستوي الأسعار في كافة السلع والخدمات.

 

وأشار محمد عادل حسني إلى أهمية اتخاذ تدابير وإجراءات جريئة لمساندة الصناعة وتوسيع قاعدة المنتجين وإعادة النظر في بعض القوانين والإجراءات التي تحد من قدرة وتنافسية مناخ الأعمال المصري وبالأخص فيما يتعلق بالإجراءات البيروقراطية التي نتطلع إلى القضاء عليها في ظل التحول الرقمي العالمي والذي خطت فيه الدولة خطي سريعة ولكن بلد بحجم مصر تحتاج إلى المزيد واقتصادها يحتاج إلى جرأة وسرعة في مواجهة العقبات والمشكلات.

 

ووجه. محمد عادل حسني الشكر للقيادة السياسية علي الاهتمام والدعم للحوار الوطني وإتاحة الفرصة للاستماع إلى كل الآراء الوطنية وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية والحوار والبناء.

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