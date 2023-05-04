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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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آفاق للدراسات الاستراتيجية: مصر عادت إلى موقعها الريادي والمتميز إقليميا ودوليا

اللواء محمد الغباشي
اللواء محمد الغباشي

قال اللواء محمد الغباشي، أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، إن مصر عادت إلى موقعها الريادي والمتميز إقليميا ودوليا، موضحا أن مصر لديها خبرات كبيرة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.  

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر عانت كثيرا خلال محاربتها لمنتخب الإرهاب الدولي وحققت انتصارات كبيرة، مشيرا إلى سيناء كانت مليئة بالعديد من أجهز المخابرات الأجنبية التي تعبث في استقرار الوطن، لديها تجهيزات هندسية بها مراكز اتصالات ومخابئ بها أسلحة وذخائر.

تابع أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، مصر حققت إنجازا كبير في مكافحة الإرهاب، من خلال عدة محاور من بينها المواجهة الفكرية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وعدم توفير ملاذ أمن لهم ومواجهة الفكر المتشدد.

آفاق للدراسات الاستراتيجية: مصر حققت انتصارا كبيرا على منتخب الإرهاب الدولي


قال اللواء محمد الغباشي، أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، إن مصر حققت انتصارا كبيرا على منتخب الإرهاب الدولي.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر عادت إلى موقعها الريادي والمتميز إقليميا ودوليا، موضحا أن مصر لديها خبرات كبيرة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.  

تابع أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، مصر عانت كثيرا خلال محاربتها لمنتخب الإرهاب الدولي وحققت انتصارات كبيرة، مشيرا إلى سيناء كانت مليئة بالعديد من أجهز المخابرات الأجنبية التي تعبث في استقرار الوطن، لديها تجهيزات هندسية بها مراكز اتصالات ومخابئ بها أسلحة وذخائر.
 


 

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