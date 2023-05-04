عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن تورطه وأوكرانيا في الهجوم على الكرملين

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إنه لا يوجد دليل قاطع على تورط أوكرانيا في الهجوم بالطائرات المسيرة على الكرملين.

وأوضح البيت الأبيض، أن “الكرملين يكذب بشأن دور أمريكي في الهجوم على مقر الرئاسة في موسكو”.

وقال: “واشنطن ليست متورطة بأي شكل من الأشكال في الهجوم على الكرملين”.

وأكد البيت الأبيض، أن “الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمعرفة ما حدث بشأن هجوم الكرملين”.

واشار إلي أن “تركيز الولايات المتحدة حاليا منصب على تعزيز قدرات الدفاع الجوي لدى الجيش الأوكراني”.

أوكرانيا تحت القصف .. كييف تعلن حالة التأهب الجوي

بوتين قلص طموحاته.. المخابرات الأمريكية تفجر مفاجآت جديدة بشأن حرب أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، إن الولايات المتحدة ليس لديها حاليًا بيانات لتأكيد أو نفي تورط أوكرانيا في هجمات الطائرات المسيرة الأخيرة على الكرملين.

وكشفت هاينز في جلسة استماع بلجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي: "من الواضح أنك رأيت أن الحكومة الأوكرانية نفت تورطها في هذه الأحداث. في هذه المرحلة، ليس لدينا بيانات تسمح بإجراء تقييم مستقل".

أوكرانيا الكرملين موسكو الطائرات المسيرة الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

موضوعات متعلقة

السويد تصدر أمرا باعتقال منظم عملية حرق القرآن الكريم راسموس بالودان

مفاجأة.. روسيا تعلن اقتراب نهاية "العالم الأمريكي"

روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول

مناشداً بالوقف الفوري لإطلاق النار.. سامح شكري يجري اتصالا بطرفي الصراع بالسودان

لأول مرة.. سفيرة واشنطن لدى موسكو تزور سجينا أمريكيا في روسيا|ما القصة؟

بوتين قلص طموحاته.. المخابرات الأمريكية تفجر مفاجآت جديدة بشأن حرب أوكرانيا

إيطاليا تعلن دعمها لخطط الصين والفاتيكان لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

دليل شامل.. الكشف عن تفاصيل مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

ترشيحاتنا

الكلب بدون قيد أوطوق.. كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل عقر الكلب لفتاة من راسها

مصادر: اجتماع لوزراء الخارجية بالجامعة العربية الأحد لبحث عودة سوريا وأوضاع السودان

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

طائرات مسيرة في سماء كييف.. وأوكرانيا ترفع حالة التأهب

جمال عبدالحميد يكشف كواليس اعتذار الزمالك عن لقاء السوبر المصري

حبس 31 من مشجعي الترجي على خلفية أحداث الشغب بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 وصفات طبيعية مذهلة موجود في كل بيت تخفف الالآم خشونة الركبة .. تعرف عليها

مخاطر غير متوقعة من كثرة التنازلات في الحياة الزوجية .. احذروها

قبّل يدها أمام الجميع| من هي سيدة دمنهور صاحبة الفضل على مصطفى درويش؟

يجيب جلطة وسكتة قلبية .. كيف تتخلص من التوتر فى العمل 

فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ