إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن تورطه وأوكرانيا في الهجوم على الكرملين

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إنه لا يوجد دليل قاطع على تورط أوكرانيا في الهجوم بالطائرات المسيرة على الكرملين.

وأوضح البيت الأبيض، أن “الكرملين يكذب بشأن دور أمريكي في الهجوم على مقر الرئاسة في موسكو”.

وقال: “واشنطن ليست متورطة بأي شكل من الأشكال في الهجوم على الكرملين”.

وأكد البيت الأبيض، أن “الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمعرفة ما حدث بشأن هجوم الكرملين”.

واشار إلي أن “تركيز الولايات المتحدة حاليا منصب على تعزيز قدرات الدفاع الجوي لدى الجيش الأوكراني”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، إن الولايات المتحدة ليس لديها حاليًا بيانات لتأكيد أو نفي تورط أوكرانيا في هجمات الطائرات المسيرة الأخيرة على الكرملين.

وكشفت هاينز في جلسة استماع بلجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي: "من الواضح أنك رأيت أن الحكومة الأوكرانية نفت تورطها في هذه الأحداث. في هذه المرحلة، ليس لدينا بيانات تسمح بإجراء تقييم مستقل".