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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع تحسين سياسات العمل بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال الجولة

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الخميس انتظام العمل بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية؛ للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية العاملة بها.

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وخلال الزيارة تم التأكد والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال، ومخزون الأكسجين الطبي وتوافر كميات مناسبة من أكياس الدم ومشتقاته، فضلا عن متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمات العلاجية للمرضى بالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والمعامل والعيادات الخارجية.


واستمع "سالم" إلى شرح حول خطة المستشفى فيما يخص تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى في جميع أقسام المستشفى من حيث إعادة تدريب الفريق الطبي ومتابعة التنفيذ خلال شهر من اليوم.

 

 وتمت مناقشة ترددات العيادات المسائية بالمستشفى وكيفية العمل على زيادتها وعمل الدعاية اللازمة لها تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لتقديم خدمات صحية تتناسب وتطلعات المرضى.


وجرت مراجعة بعض السياسات في اجتماع موسع مع الطاقم الطبي بهدف الوصول إلى نسب متقدمة في مجال تنظيم الأسرة والاهتمام بتقديم المشورة للسيدات المترددات، موجها بالعمل على حسن إدارة الأزمات فور حدوثها ولتقديم كافة الخدمات الطبية المتاحة للمرضى بما يلبى احتياجاتهم وتطلعاتهم.


وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالتواجد في أماكن عملهم والاستعداد المستمر لأي حدث طارئ، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لكافة المستجدات والظروف ضمانا لتقديم الخدمات اللائقة للمترددين. وفي نهاية الزيارة وجه سيادته إنذار لمسؤول شركة النظافة حيث تلاحظ تدنى مستوى النظافة بمختلف الأقسام.

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