البيت الأبيض : لا جدوى من الاتصال بروسيا بشأن الهجوم على الكرملين

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تشكك في الحكمة من إجراء اتصالات رفيعة المستوى مع روسيا بشأن حادث الهجوم على الكرملين.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، "لست على علم بأي اتصالات خاصة بشأن حادثة هجوم الطائرات بدون طيار المزعومة. لقد حدث بالأمس فقط. لا أعرف ما إذا كنا بحاجة إلى اتصالات للحصول على هذا الموقف على انفراد”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض، إنه لا يوجد دليل قاطع على تورط أوكرانيا في الهجوم بالطائرات المسيرة على الكرملين.

وأوضح البيت الأبيض، أن “الكرملين يكذب بشأن دور أمريكي في الهجوم على مقر الرئاسة في موسكو”.

وقال: “واشنطن ليست متورطة بأي شكل من الأشكال في الهجوم على الكرملين”.

وأكد البيت الأبيض، أن “الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمعرفة ما حدث بشأن هجوم الكرملين”.