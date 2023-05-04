قالت وسائل إعلام أوكرانية اليوم، إن هناك دوي انفجارات في مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد دقائق قليلة من إعلان كييف حالة الإنذار والتأهب الجوي، حيث ظهرت طائرة مسيرة في سماء العاصمة الأوكرانية، ولكن أسقطتها الدفاع الأوكرانية. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقالت شبكة "سكاي نيوز"، إن هجوم الطائرات المسيرة الذي ضرب وسط كييف استهدف مباني حكومية من بينها مقر الرئاسة والبرلمان.

وقد أرسلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صباح اليوم تهديدا صريحا لأوكرانيا، حيث قالت صباح اليوم، إن أوكرانيا ستتحمل مسؤولية كل ما يفعله نظام كييف وسيتحمل عواقبه كل من واشنطن ولندن وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد الهجوم على مقر الكرملين أمس الأربعاء باستخدام مسيرتين وإحباط محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.