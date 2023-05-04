علاء عابد: مصر ملتقى الفنون وتمتاز بخلفية ثقافية تشكلت عبر العصور

شارك النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي في افتتاح المعرض الدولي الأول للخزف والنحت بدعوة كريمة من النائبة منال هلال عضو مجلس النواب، ورئيسة الملتقى.

وذلك بدار الأوبرا بقاعة صلاح طاهر وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ومنهم النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والنائبة ضحى عاصي ، النائبة سميرة الجزار ، النائبة سهام كمال ، وعدد كبير من النحاتين.

حيث يشارك في المعرض الدولي الأول للخزف ،عدد تسع دول عربية اوربية وامريكية ،مصر الأردن ،تونس، العراق، السعودية الكويت ،النمسا ،الارجنتين، الهند امريكا.

وقال النائب علاء عابد ، أن المعرض يؤكد على أن مصر دائما ملتقى للفنون والثقافة ، وأن المعرض يؤسس لإعادة دور القوى الناعمة المصرية وأن مصر دائما كانت في الصدارة ومنارة للثقافة والفكر المستنير ، لافتا إلى أن المعرض أقيم في توقيت هام جدا بدار الأوبرا المصرية قلعة الفنون والثقافة العربية ومصر.

وأشار النائب علاء عابد إلى أن مصر تمتاز بخلفية ثقافية فطرية ومتنوعة تشكلت عبر عصور الزمن تمتد جذورها إلى ستة آلاف عام في التاريخ المسجل والمنقوش على الاحجار، فثقافة مصر تشبه بوتقة انصهرت فيها ثقافات وتقاليد وحضارات متعددة لترسم منظومة رائعة ذات مزيج حضارى وعقلية متفردة لا ينافسها فيه أحد.

وقد أبدي الحاضرون من المصريين والأجانب اعجابهم بالمعرض ، وأثنى الجميع على دور مصر الداعم دائما للإبداع والمبدعين ، وأشادوا بما تشهده مصر من نهضة حضارية وثقافية.