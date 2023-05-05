مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

كشفت الفنانة جوري بكر نجمة مسلسل جعفر العمدة والتي قدمت شخصية وداد عن تعرضها لحادث انفجار شاحن الهاتف في وجهها .

انفجار الشاحن في وجه جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر والتي اشتهرت بشخصية وداد في مسلسل جعفر العمدة صورة لها عبر خاصية ستوري انستجرام والتي كشفت من خلالها عن انفجار شاحن هاتفها وأرجعت ذلك لتعرضها للحسد خاصة بعد نجاح دورها في مسلسل جعفر العمدة.

كتبت جوري بكر على صورة شاحن الهاتف المنفجر: حياتي مش بمبي وكل يوم بروح المستشفى من كتر الألم بس مش عايزة انزل الحاجات دي.. ومن شر حاسد اذا حسد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.