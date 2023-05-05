عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

صدى البلد

كشفت الفنانة جوري بكر نجمة مسلسل جعفر العمدة والتي قدمت شخصية وداد عن تعرضها لحادث انفجار شاحن الهاتف في وجهها .

انفجار الشاحن في وجه جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر والتي اشتهرت بشخصية وداد في مسلسل جعفر العمدة صورة لها عبر خاصية ستوري انستجرام والتي كشفت من خلالها عن انفجار شاحن هاتفها وأرجعت ذلك لتعرضها للحسد خاصة بعد نجاح دورها في مسلسل جعفر العمدة.

 

كتبت جوري بكر على صورة شاحن الهاتف المنفجر: حياتي مش بمبي وكل يوم بروح المستشفى من كتر الألم بس مش عايزة انزل الحاجات دي.. ومن شر حاسد اذا حسد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

جوري بكر وداد فتوح انفجار الشاحن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

كولر يفاجئ لاعبيه بقرار جديد قبل مواجهة بيراميدز

موضوعات متعلقة

مكنش عارف ينام وتوقع وفاته المفاجئة في مسلسل.. رحيل صادم للفنان مصطفى درويش

لو مش مرتبط شارك.. ماذا تعرف عن تريند الكمثرى الجديد؟

بحب بلدي وراضية بعيشتي.. رحيل هادئ لأشهر مغردة مصرية على تويتر

عاش ومات وحيدا.. زكي رستم شرير السينما| حياة واقعية صعبة

محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة غريبة والمتابعون: دي مش أخلاق جعفر

لحصد المشاهدات.. صانعة محتوى تصور أولادها في وضع مخلٍ

أنا مش زيك| رضوى الشربيني تستكمل الحرب الكلامية مع ياسمين عز

صوت وصورة من الهضبة.. شبيه عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الجيش السوداني لـ صدى البلد: ميليشيا الدعم السريع طردت المرضى من المستشفيات وحولتها لثكنات عسكرية

قناة إسرائيلية: حماس دخلت المشهد العسكري في الضفة بقوة

Meteosat-12.. قمر صناعي أوروبي جديد يكشف كوارث الطقس قبل حدوثها

الأهلي الغالي.. جماهير القلعة الحمراء تساند الفريق قبل مواجهة بيراميدز بكأس السوبر

اتطلقوا ولا لسة؟ .. صور جمعت بين معز مسعود وحلا شيحة|شاهد

حكايات من مسيرته.. حيدر حيدر حياة مليئة بالترحال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 جنيها مرة واحدة.. تراجع غير مسبوق في أسعار أطباق البيض| تفاصيل

تحذير من شرب الشاي بهذه الطريقة|أحترس

تسبب الوفاة.. معلومات صادمة عن حقن البرد| لن تصدق

عمرها 80 سنة وصدمت الجميع بصوتها وهي تغني لأم كلثوم.. شاهد

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ