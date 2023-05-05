أخبار التعليم| القومي للبحوث يوجه نصيحة للطلاب: اشرب شاي أخضر ومياه باردة في أوقات المذاكرة.. ننشر كواليس تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.. تفاصيل كاملة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

القومي للبحوث يوجه نصيحة للطلاب: اشرب شاي أخضر ومياه باردة في أوقات المذاكرة

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، تناول المياه خلال فترة الامتحانات يؤدي إلى تركيز الطالب في الدراسة كما يساعد على التيقظ، ويشكل خاص المياه الباردة، مشيرا إلى أنه عندما يتناولها الإنسان المياه يشعر باليقظة والانتعاش، لذا لا بد من أن يتم تناول المياه مما يؤثر على الاستذكار بالإيجاب.



الأعلى للجامعات: لا تغيير بموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني وجار وضع الجداول

نفى مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، وجود أي تغير الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، مؤكدا استمرارها كما هي، بينما يتم حاليا استعداد الكليات لإجراء الامتحانات ووضع الجداول.



ننشر كواليس تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.. تفاصيل كاملة

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، جهود ورشة عمل لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي عقدتها الوزارة على مدار أيام متتالية لصياغة الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وفقًا لنظام التعليم الجديد بدعم من منظمة "يونيسف، وذلك بحضور الدكتورة ميرفت الديب رئيس لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة ونخبة من أساتذة الجامعات وخبراء من الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

جامعة حلوان: خطة لتطوير برامج الجامعة بالتعاون مع شركاء دوليين

قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، علي ان للجامعة نشاط وتميز كبير في تطوير البرامج الدولية وأن الجامعة حريصة على تطوير برامج دولية مشتركة بينها وبين جامعات دولية.

جامعة حلوان: نعمل على تطوير برامج ذات طابع دولي وفقا لاستراتيجية الوزارة

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إن الزيارات واللقاءات مع الأكاديميات الدولية تأتي من حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في المجالات ذات الاولوية الاستراتيجية للجامعة، بالإضافة إلي أنها تأتي مع توجهات الدولة المصرية واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير برامج ذات طابع دولي تسهم في تأهيل كوادر تدريسية وتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل وفق المعايير الدولية.

قبل انطلاقها السبت.. ننشر جداول امتحانات "أبناؤنا في الخارج" الترم الثاني

تنطلق السبت القادم امتحانات أبناؤنا في الخارج “الترم الثاني”

قبل انطلاقها السبت.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج"

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من التعليمات الهامة المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.