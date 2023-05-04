تامر أمين: كهربا لازم يتباع عشان يحصل انضباط في الوسط الرياضي المصري

قال الإعلامي تامر أمين إن لاعب الأهلي محمود كهربا لازم يتباع وأنه عمل اللي عليه وزيادة واستثماريا ورياضيا لازم يتم بيعه من أجل الاحتراف في الخارج حتى يحدث انضباط في الوسط الرياضي في مصر .

وتابع تامر أمين خلال برنامج أخر "النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن كهربا بعد انضمامه للأهلي كان المفروض مشكلته تتحل سريعا لكنها متحلتش واتوقف ولسه عليه الفلوس والأهلي رافض يدفع الفلوس وكهربا مش معاه يدفع كل هذه الفلوس، متابعا أن وجود كهربا يسبب حالة من الاحتقان بين الأهلي والزمالك التي ستستمر طويلا.

نزع فتيل هذه الأزمة

ونوه تامر أمين أن لنزع فتيل الأزمة وحل مشكلة العقوبة المالية وكهربا يستفيد ويلعب والعقوبة المالية تتدفع والأهلي يستفيد ماليا لازم يحترف في الخارج ده حل يرضي جميع الأطراف.