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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة بيراميدز بأبوظبي

صدى البلد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات، استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدًا على كأس السوبر المصري.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي على قراءة الفاتحة، قبل بداية فقرات المران الجماعي.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين لمدة ١٠ دقائق قبل انطلاق فقرات المران.

وأدى الفريق تدريبات بدنية وفنية متنوعة بالكرة استمرت لمدة ١٥ دقيقة، ثم قاد بعدها كولر  اللاعبين في فقرة تدريبية باستخدام الكرة باليد، وأعقبها المدير الفني بتقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بالتدريب على ركلات الترجيح.

فيما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في فقرات تدريبية منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء غد الجمعة على لقب السوبر المصري، والذي يقام في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كأس السوبر المصري ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات ملعب محمد بن زايد مارسيل كولر

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