الرئيس السيسي للعاملين بالعاصمة الإدارية: أنا شايف جهد كبير شدوا حيلكم.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي للعاملين بالعاصمة الإدارية: أنا شايف جهد كبير.. شدوا حيلكم

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية وعددا من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



قلبي مفطور عليه .. نبيلة مكرم : ربنا مش هيخذلني في ابني

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للصحة النفسية، أن دموعها لم تجف بعد، وقلبها مفطور على نجلها، معلقة “عندي إيمان قوي بربنا، وعلى ثقة إن هو لن يخذلني في ابني”.



الحوار الوطنى: الرأي العام سيشاهد النقاشات ولم تطلب أي جهة عدم إذاعتها

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات النقاشية للجان الحوار الوطنى سيتم إذاعتها حسب قرار مجلس الأمناء.



طبع بانرات| التنمية المحلية: تخصيص أرقام للإبلاغ عن السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظين وكافة الجهات المعنية تطبيق التعريفة الجديدة للسولار، لافتا إلى أنه تم التوجيه بطبع بانرات بتعريفة الركوب الجديدة على السيارات.



العاصفة تقترب.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة.



تحذير عاجل من الصحة: حقن البرد بدون استشارة طبيب تسبب الوفاة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أنه لا يجب على أى مريض شرب دواء إلا بعد الكشف الطبى.



المحروسة تضم الكل.. مصطفى بكري: 9 ملايين وافد عربي يعيشون في مصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تضم الكل، مشيرا إلى أن هناك 9 ملايين وافد عربي يعيشون فى مصر، والرئيس السيسي، وجه بتوفير التسهيلات الكاملة لاستقبال الأشقاء السودانيين، وعددهم 4.5 مليون سوداني في مصر.



الأمم المتحدة تشكر مصر على فتح معبر أرقين لاستقبال القادمين من السودان

كشف ماكس شوت مدير مكتب المنسق الإقليمي للأمم المتحدة في مصر، تفاصيل زيارة معبر أرقين والتنسيق مع مصر لمساعدة القادمين من السودان عبر المعبر.



تامر أمين: كهربا لازم يتباع عشان يحصل انضباط في الوسط الرياضي المصري

قال الإعلامي تامر أمين إن لاعب الأهلي محمود كهربا لازم يتباع وأنه عمل اللي عليه وزيادة واستثماريا ورياضيا لازم يتم بيعه من أجل الاحتراف في الخارج حتى يحدث انضباط في الوسط الرياضي في مصر .



المتحور الجديد.. الصحة تكشف موقف انتشار فيروس كورونا في مصر .. فيديو

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، موقف انتشار فيروس كورونا فى مصر.