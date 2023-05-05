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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|واتساب تتيح ميزة جديدة لـ iPhone..اعرف ازاي تستخدمها..شركات الجنازات تستخدم الذكاء الاصطناعي للحديث مع الموتى

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بسعر يبدأ من 4000 جنيه.. ريلمي تطلق هاتف أندرويد مميزا للشباب

تحتفل شركة ريلمي Realme الصينية، بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسها، وبهذه المناسبة قدمت العلامة التجارية نسخة جديدة من هاتفها Realme C55، تسمى Rainforest، لتنضم إلى طرازي بالون الأسود Rainy Night والأصفر المشرق Sunshower اللذين تم إطلاقهما في شهر مارس الماضي.

 

كيف تستفيد من مدير كلمة المرور المدمج في Google Chrome بأمان تام

يتميز متصفح  جوجل  كروم Google chrome بعدد من الميزات سواء ظاهرة أو مخفية يمكنك استخدامها بطريقة سهلة بلا تعقيدات وهي إحدى الأسباب التي جعلت متصفح كروم الأكثر استخداما وشعبية في العالم حتى الآن رفم كل تحسينات مايكروسوفت التي أدخلتها مؤخرا على Bing AI واستخدام الذكاء الاصطناعي.

 

واتساب تتيح ميزة جديدة لـ iPhone .. اعرف إزاي تستخدمها

لا تتوقف شركة "ميتا" عن إضافة مزيد من التحسينات على تطبيق الدردشة الفورية الأشهر "واتس آب"، لا يمر شهر أو اثنين ونرى خصائص جديدة تمت إضافتها، حتى تضمن بقاء  واتس آب  في الصدارة ودائما يكون هو تطبيق المراسلة المفضل لدى السواد الأعظم من المستخدمين حول العالم.

 

شركات الجنازات تستخدم الذكاء الاصطناعي للحديث مع الموتى في شكل روبوت دردشة

فكرة إعادة الموتى من قبورهم إلى الحياة مرة أخرى باستخدام التكنولوجيا الحديثة، تبدو قادمة من أفلام الخيال العلمي تماما وبعيدة كل البعد عن الواقع، ولكن مع اكتشاف الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجود في  ChatGPT  من شركة  OpenAI  لم تعد فكرة استعادة المتوفين الأحباء صعبة المنال.

 

أصبح متاحا للجميع.. مايكروسوفت تضيف مزايا جديدة لـ BingAI

أعلنت شركة  مايكروسوفت  أن محركها المدعم بالذكاء الاصطناعي "بينج" Bing AI أصبح متاح للجميع وذلك بعد ثلاثة أشهر من الكشف عن بينج المعزز بأدوات  الذكاء الاصطناعي.

روبوت مايكروسوفت BingAI iPhone Google مدير كلمة المرور أندرويد ريلمي

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