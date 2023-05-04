المصريين الأحرار: الحوار الوطني قائم على مصلحة مصر أولا

أكد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه تم الانتهاء من مرحلة التجهيز لـ الحوار الوطني على أكمل وجه.

وقال عصام خليل في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز":"الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بأن التنوع والاختلاف يثري مخرجات الحوار الوطني ".

وأضاف عصام خليل:"مصر تمتلك من الخبرات والكوادر القادرة على طرح المقترحات ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا ".

وتابع عصام خليل:" يجب أن يكون الحوار الوطني قائما على مصلحة مصر أولا بعيدا عن أي مصالح حزبية أو فئوية أو شخصية ".

وأكمل عصام خليل:" الأولوية القصوى لنا في الحوار الوطني هو المحور الاقتصادي الذي يرتبط بالمواطن المصري بشكل رئيسي ".

