تنوع فكري.. فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي يؤمن بأهمية الحوار الوطني

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن جميع المشاركين في الحوار الوطني يشعرون بالحماس والأمل نحو مستقبل أفضل للدولة المصرية .

وقالت الشوباشي في حوارها على قناة "إكسترا نيوز "،:" الحوار الوطني سيسجل في صفحة ناصعة البياض بالتاريخ المصري ".

وتابعت:" الرئيس السيسي يؤمن بأهمية الحوار الوطني وطرح مختلف الآراء ووجهات النظر تجاه العديد من القضايا ".

وأكملت فريدة الشوباشي:" رأينا تنوعا فكريا ملحوظا في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أمس ".

ولفتت الشوباشي:" الرئيس السيسي دعا للحوار الوطني كي يصل إلى وجهات النظر والأراء البناءة في قضايا الوطن".