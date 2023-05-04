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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر للجمهور يا أهلي يتصدر تويتر.. ومغردون: يوم نصره لينا عيد

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي

‏تصدر هاشتاج #السوبر_للجمهور_يا_اهلي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تزامنا مع استعدادات القلعة الحمراء للقاء بيراميدز  في كأس السوبر المصرى مساء غد علي استاد محمد بن زايد في الإمارات .


وجاءت التعليقات كالآتي..
 

رجالتنا قدها والبطولة التالتة السنة دي ان شاء الله

‏جمهورك فى ضهرك يا اهلى 💪💪💪
مهما تروح وراك هشجع من كل قلبى 
واحيى الابطال ❤


‏لازم نكسب السوبر ده السوبر ده للجمهور اللي بيتعب ويفرح ويحزن ويتعرض للضغوط من اجلكم
الجمهور هو اللي بيضحي دايما
اكسبوا السوبر لجمهوركم  

يارب انصرنا 🙏
يوم نصره لينا عيد 👍 
إن شاء الله منصورين وبالسوبر فرحانين❤️يااااارب فرحناااا🤲‎


‏ان شاء الله نقدر نكسب النهائي التاني على التوالـي بعد نهـائي الكأس

الفـوز بكرة هـ يدينـا دفعة قوية قبل نصف نهـائي أفريقيـا

السـوبر يا أهلي 🙏♥️


واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات، استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدًا على كأس السوبر المصري.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي على قراءة الفاتحة، قبل بداية فقرات المران الجماعي.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين لمدة ١٠ دقائق قبل انطلاق فقرات المران.

وأدى الفريق تدريبات بدنية وفنية متنوعة بالكرة استمرت لمدة ١٥ دقيقة، ثم قاد بعدها كولر  اللاعبين في فقرة تدريبية باستخدام الكرة باليد، وأعقبها المدير الفني بتقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بالتدريب على ركلات الترجيح.

فيما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في فقرات تدريبية منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء غد الجمعة على لقب السوبر المصري، والذي يقام في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

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