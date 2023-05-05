مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حريق شقة سكنية بأسوان

لقيت سيدة مصرعها ، فيما أصيب 8 آخرون مساء الخميس فى حريق إندلع فى شقة سكنية بمنطقة الشادر بالحصايا شرق مدينة أسوان.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بإندلاع حريق فى شقة سكنية بمنطقة الشادر شرق مدينة أسوان ، وعلى الفور تم الإنتقال إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والتى نجحت في السيطرة على الحريق.

حوادث متفرقة

وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة ، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة والعلاج اللازم والإسعافات الأولية ، وتم تحرير محضر بالواقعة .