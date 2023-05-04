شبانة يفتح النار على التجاوزات ضد حازم إمام

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تجاوز جمهور الزمالك في حق رموزه مرفوض تمامًا، مشيرا إلى أن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أحد رموز القلعة البيضاء، مطالبا الجميع بضرورة احترام الرموز والأساطير.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "اعتب على حازم إمام اعتذاره عن عدم حضور لقاء السوبر بين الأهلي وبيراميدز، لأنه عضو في اتحاد كرة القدم، وهو موجود في موقع المسئولية".

وأضاف: "كذلك أعتب على حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، بعدما انتظـر معرفة (الموجة) وإلى أي اتجاه ستذهب، وبعد ذلك تحدث معلنًا تأييده لقرار انسحاب النادي من كأس السوبر المصري".

وواصل: "ما هي الإيجابيات التي سيحصدها الزمالك من قرار الانسحاب، فهل هو مجرد أن النادي يأخذ موقف، وهل هناك نتائج الزمالك درسها جيدًا وستعود بالفوائد على النادي في المستقبل؟!، دعونا نرى ما سيحدث".