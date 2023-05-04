يلا نبدع.. مبادرة لنشر الثقافة بين الأطفال في بشائر الخير.. فيديو

قالت الدكتورة منى زكي، صاحبة مشروع «يلا نبدع»، إن المبادرة تستهدف نشر الثقافة والوعي في مدينة بشائر الخير بالإسكندرية.



وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «في البداية بدأت بالدراسة للوصول إلى أفضل طريقة لجذب انتباه الأطفال، وتوصلت إلى تأسيس برنامج تأهيلي يجمع بين الوعي والثقافة والفن، كي يستمتع الأطفال بوقتهم، وتقدمت بالفكرة إلى إدارة مدينة بشائر الخير».

وأضافت «بعد تقديم الفكرة بدأت في التنسيق وتكوين فريق عمل في تخصصات فنية مختلفة، بينهم خريجون متخصصون من الجامعة، لتدريس القيم والوعي بشكل نظري، إضافة إلى تطبيق هذه النقاط في شكل فن تشكيلي»، لافتة إلى أن المشروع بدأ منذ عام 2020، وانتهت المرحلة الأولى بعد عامين بإجمالي 600 طفل من مدينة بشائر الخير.

يضم أطفال من سن 7 سنوات حتى 16 سنة

وأشارت إلى أن البرنامج يضم أطفال من سن 7 سنوات حتى 16 سنة، ويستهدف تنظيم زيارات خلال الفترة المقبلة للمشروعات التي نفذتها الدولة، معبرة عن أمنيتها بتعميم الفكرة خلال الفترة المقبلة في مناطق أخرى غير بشائر الخير.