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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس.. غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يستعد طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية الموجودين في مختلف محافظات الجمهورية ، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 ابتداءا من غد السبت مايو 2023 .

 

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 وفقا للجداول المعلنة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بكل محافظة من محافظات الجمهورية .

 

وفي هذا الإطار تلقت جميع مدارس الجمهورية ، تعليمات مشددة من مديريات التربية والتعليم ، تشدد على ضروة تحقيق الانضباط داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 ، وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 .

كما شددت مديريات التربية والتعليم ، على جميع المدارس بعدم منع أى طالب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 والتيسير على جميع الطلاب ، وتوفير الهدوء التام لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بشكل سهل وخالي من أي توتر .

 

كما شددت مديريات التربية والتعليم ، على المدارس بضرورة إتباع إجراءات الأمن والسلامة المهنية قبل وبعد أداء كل إمتحان من امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 ، والتزام الملاحظين بضبط النفس واحتواء المواقف .

ومن جانبها ، تقوم كل مديرية من مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، بتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 وحل أي مشاكل طارئة في أي من اللجان.

وصدرت تعليمات واضحة لجميع المدارس ، تشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين داخل لجان  امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 نهائياً ، مع التأكيد على المساءلة القانونية وإلغاء الامتحان للمخالفين لهذه التعليمات.

ويتولى مديرو عموم الإدارات التعليمية المرور بشكل يومي على لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023  لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

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