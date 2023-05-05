مانشستر يونايتد يخسر من برايتون في الدوري الإنجليزي

خسر فريق مانشستر يونايتد أمام برايتون بهدف نظيف في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير من ركلة جزاء في آخر دقائق المباراة مهديًا فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برايتون لـ 55 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 63 نقطة في المركز الرابع.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - لوك شاو - ديوجو دالوت

خط الوسط: فريد - كاسيميرو - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أنتوني - أنتوني مارسيال