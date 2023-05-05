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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

صدى البلد

تضم مدينة لوس ألجودونيس ، وهي مدينة مكسيكية صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 7000 نسمة ، أعلى نسبة من أطباء الأسنان لكل ميل مربع في العالم وتشتهر باسم مدينة مولار.

يزور مئات الآلاف من الأمريكيين لوس ألجودونيس كل عام ، لكنهم لا يأتون بحثًا عن الشواطئ الرملية ، فهم يأتون من أجل زراعة الأسنان.

 من بين سكان لوس ألجودونيس البالغ عددهم 7000 نسمة ، هناك حوالي 600 طبيب أسنان والشوارع الأربعة الرئيسية في المدينة مليئة بعيادات الأسنان التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات بجزء بسيط من التكلفة في الولايات المتحدة.

 بين نوفمبر وأبريل ، تضاعف عدد سكان لوس ألجودونيس تقريبًا ، حيث اجتاح المدينة الصغيرة السياح الأمريكيون ، ولكن أيضًا البعض من كندا وحتى من المملكة المتحدة. 

على الرغم من المنافسة الشديدة بين عيادات الأسنان في البلدة المكسيكية الصغيرة ، غالبًا ما يتجاوز الطلب العرض عندما يتعلق الأمر بخدمات طب الأسنان.

 

تقع Los Algodones مباشرة عبر الحدود من Yuma ، وقد  حصلت البلدة الصغيرة على لقبها الشهير ، "مولار سيتي" ، قبل وقت طويل من ظهور الإنترنت ، وظلت عالقة. 

يتمثل العرض التسويقي الرئيسي لشركة Molar City في أنك تحصلين على خدمات طب الأسنان مقابل جزء بسيط من التكلفة في الولايات المتحدة ، ولكن لا تدعي الأسعار المنخفضة تخدعك.

للتغلب على المنافسة ، تقوم عيادات الأسنان في مولار سيتي بترقية معداتها باستمرار ، لذلك يستخدم الكثير منها أحدث الحلول والتقنيات التي لا تُستخدم في أي مكان آخر فقد يتم القيام بعمليات الزرع وقنوات الجذور بنسبة تتراوح بين 50 و 70 بالمائة أقل مما تكلفته في الولايات المتحدة أو كندا .

مدينة مكسيكية الشواطئ الرملية عيادات الأسنان

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