عمره 12 عاما .. فيديو يثير الجدل لطفل يرفع ضعف وزنه

اشتهر كوزينيو نيتو ، وهو صبي من البرازيل يبلغ من العمر 12 عامًا ، بفضل لياقته البدنية الرائعة ونظامه التدريبي المرهق.

بدأ Carlos Augusto Pitanga Neto ، المعروف أيضًا باسم 'Cauzinho' ، في الوصول إلى صالة الألعاب الرياضية منذ عامين فقط ، فهو قادرة على رفع أكثر من ضعف وزنه .

يكافح معظم الأطفال في سن 12 عامًا للنهوض من الفراش للذهاب إلى المدرسة في أيام الأسبوع ، لكن كوزينيو يستيقظ في الساعة 5:30 صباحًا كل يوم لمسافة 5 كيلومترات (3.1 ميل) وبضع عشرات من تمارين الجلوس.

بعد الإفطار ، يذهب إلى المدرسة ، وبعد الانتهاء من واجباته المدرسية ، يقضي ساعتين ونصف الساعة من العمل في صالة الألعاب الرياضية ، بما في ذلك الرفع المميت ، والقرفصاء ، والضغط على مقاعد البدلاء ، وتموجات العضلة ذات الرأسين.

يتذكر والد Cauzinho اليوم الأول لابنه في صالة الألعاب الرياضية: "لقد كان مجنونًا بكرة القدم من قبل ، ولكن بعد ذلك أراد فقط معرفة المزيد عن CrossFit".

لم يستغرق مدرب الشاب كارلوس وقتًا طويلاً حتى لاحظ أن هناك شيئًا مميزًا عنه ، وقرر والديه التركيز على مسيرته الرياضية ، والاستثمار في فريق متكامل له ، والذي يضم مدربًا وطبيبًا وأخصائي علاج طبيعي.

انتشرت مؤخرًا صورًا لعضلات البطن المحفورة للفتى البالغ من العمر 12 عامًا ومقاطع فيديو لروتينه التدريبي المرهق في أمريكا الجنوبية وتم التقاطها في النهاية من قبل وسائل الإعلام الغربية أيضًا. يتم الترحيب به باعتباره معجزة في رفع الأثقال ، ولكن هناك أيضًا العديد ممن يخشون أن يكون لنظام التدريب المتطرف عواقب وخيمة على صحته