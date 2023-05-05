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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة بالسويس

صدى البلد

تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بتكثيف المرور على مواقف سيارات الاجرة  للتأكيد علي الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة المتجهة من السويس إلى المحافظات الأخرى  وذلك بعد قرار رفع أسعار السولار، قام  خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس يرافقه العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء عبد العظيم محمد مدير عام المواقف بتفقد الموقف الإقليمي لسارات الاجرة بحي فيصل وعدد من مواقف خطوط للميكروباص للتأكيد على الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة.


وحرص سعداوي على التحدث مع الركاب وسؤالهم عن مدى تطبيق التعريفة ومدى رضاهم عن نسبة الزيادة، يرافقه العميد علاء اسماعيل مدير عام الاسواق والورش واللواء عمرو بغدادي رئيس حي فيصل والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ومديري المواقف الداخلية بالموقف الاقليمي .

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