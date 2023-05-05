"الكرنك " يحتضن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي للأم المثالية

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي للأم المثالية، الذي أقيمت في ساحة معابد الكرنك، برعاية جامعة الأقصر، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة مشوار التنموية، بمشاركة 10 دول.

جاء ذلك بحضور أ.د أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية ضيف شرف المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، ومحمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، والدكتور صلاح الجعفراوى منسق عام المهرجان الدولي للأم المثالية، مستشار مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، والدكتور محمد حسبي ابو بكر ممثل دولة سنغافورة، وسفير تونس بالقاهرة، وعمداء كليات جامعة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأت فعاليات المهرجان بماراثون انطلق من أمام معبد الكرنك شارك فيه طلاب جامعة الأقصر، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

كما أقيم على هامش المهرجان معرض للحرف والصناعات اليدوية والتراثية للسيدات المنتجات، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، حيث تفقد ضيوف المهرجان المعرض وأشادوا بمستوى المعروضات وتنوعها.

وبعد تفقد المعرض بدأت الفعالية الرئيسية لتكريم الأمهات المثاليات اللاتي يمثلن الـ10 دول المشاركة، حيث انطلق الحفل بالسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، تبعه كلمات السادة الضيوف، أعقبها تكريم الأمهات المثاليات من دول :"جمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية تونس، ودولة ماليزيا، ودولة سنغافورة، وإنجلترا".



وأعرب رئيس جامعة الأقصر عن سعادته لتنظيم جامعة الأقصر لهذه الفعالية المهمة التي تؤكد على دور الأم في المجتمع العربي والإسلامي، موجهًا الشكر لكل المساهمين في تنظيم مثل هذا اللقاءات، ضمن فعاليات المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، مؤكدًا أن جامعة الأقصر ستظل حاضنة للفعاليات المساهمة في دعم المرأة والتي هي أساس المجتمع، كما ستظل منبرًا لتواصل الندوات النقاشية بما يسهم في دعم المجتمع والارتقاء به.

من جانبها أكدت آمال بلحاج وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية أنّ اختيار بلادها كضيف شرف فى الدورة السابعة للمهرجان الدولى للأم المثالية المنعقدة بمدينة الأقصر بمصر هو مبادرة كريمة نشكرها ونقدرها وتعكس عمق العلاقات الأخويّة التونسية المصريّة وتمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين سائر الدول الشقيقة والصديقة والتعريف بالتجارب التونسية الرائدة فى المجالات المتصلة بالمرأة والأسرة والطفولة.

فيما أعلن الدكتور صلاح الجعفراوى منسق عام المهرجان الدولي للأم المثالية، عن اختيار دولة تونس لإقامة الدورة الثامنة من فعاليات المهرجان.



وسبق هذه الفعاليات حلقة نقاشية تناولت عدة محاور، وهي: الصورة النمطية للمرأة العربية كما تعكسها وسائل الإعلام، تغيير وتنقية الموروث الشعبي لدى المرأة العربية، تنمية الأسرة العربية في ظل الصراعات الإقليمية، والدولية الراهنة، والتجارب الناجحة في الدول العربية لحماية ودعم حقوق المرأة "اجتماعيًا، وثقافيًا، وقانونيًا واقتصاديًا"، والمرأة العربية في مراكز دعم اتخاذ القرار "التحديات والطموحات"، والمحور الأخير: التمكين الاقتصادي للأمهات تجربة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة.

وشارك بالحلقة كل من: أ.د/ أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية ضيف شرف المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، وأ.د/ نهلة الصعيدي مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وأ.د/ سحر محمد وهبي أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة سوهاج، وأ.د/ هاجر خنفير أستاذة مساعد في اختصاص الحضارة العربية والنوع الاجتماعي بالجمهورية التونسية، وأدارت الحلقة النقاشية الأستاذة الدكتورة صابرين عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق بالجامعة.

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