برلمانية : ننتظر نتائج عظيمة ومخرجات في المحاور الثلاث للحوار الوطنى

قالت النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنها حضرت أولى فعاليات انطلاق جلسات الحوار الوطني، مشيرة إلى أن هذا الحدث الذي انتظرناه كثيرا منذ ان دعا إليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في ابريل 2022.

وأضافت الألفى فى بيان صحفى لها : وطيلة هذا العام تابعنا فعاليات الإعداد لهذا الأمل والذي فتح له رئيس الجمهورية الباب علي مصراعية آملا ان يتوافق الجميع لتحقيق هدف واحد وايجاد حلول للتحديات التي تواجه الدولة المصرية من اجل العبور بسلام إلي الجمهورية الجديدة.

وتابعت فى بيانها قائلة :انتظرنا وتابعنا وحبسنا الأنفاس احيانا وفقدنا الحماس احيانا اخري خوفا ان يكون التأخير انذارا لضياع هذا الأمل ، ولكن جاءت الانطلاقة قوية ومدوية وجامعة لكل قطاعات الشعب المصري لتخبرنا بكل وضوح عن اسباب هذا التأخير والمجهود الشاق الذي بذل لإذابة الجليد بين الأيدلوجيات المختلفة من اجل إيجاد لغة حوار بين الكل لصالح هذا الوطن بعيدا عن التشكيك والتخوين والإتهامات بلا دليل.

وقالت: كانت كلمة فخامة الرئيس واضحة وداعمة تفتح الطريق بثقة الي العمل والجد من أجل نجاح الحوار وقد كان أفضل مؤشر للإيجابية هو الإستجابة السريعة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، والتي من المقرر أن تنتهي في 17 يناير 2024 المقبل و توجيهه لكافة الجهات المعنية لدراسة مقترح التعديل التشريعي المتعلق بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وقالت :ولقد كان من أهم الملفات التي استهلكت وقتا طويلا خلال العام الماضي هو تفعيل لجنة العفو الرئاسي مرة أخرى، مما ادي الي قرارات رئيس الجمهورية، في العفو عن بعض المحكوم عليهم في قضايا متنوعة، والذين كانوا بين الحضور لفاعليات الجلسة وهو ما يؤكد ويشير إلى دعم الدولة المصرية لمسيرة الحوار الوطنى.

وتقدمت بخالص الشكر للقائمين علي هذا العمل الشاق بقيادة المايسترو المنسق العام ضياء رشوان و الأمين العام المستشار الجليل محمود فوذي والأمانه العامة وجميع قادة المحاور المختلفة واعضاء هذا الفريق العظيم من جميع اتجاهات وايديولوجيات مصرنا الغالي ،مشيرة إلى أنهم استطاعوا إيجاد جسر لعبور كل التحديات التي كانت ومازالت تواجه الدولة المصرية،وفي مقدمتها إزاحة التشكيك الكبير من الكل وفي الكل من أجل العمل سويا لتحقيق مستقبل آمن لهذا الوطن وكل أفراد شعبه الأبي .

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون الشعب المصري شريكا أساسيا في صياغة مستقبله، وجزء اساسي في الحوار الوطني ، و لذا فقد اسعدني كثيرا الإعلان بأن الجلسات ستكون علنية ومذاعة على الهواء مباشرة، حتى يعلم الجميع حجم التحديات، التي تمر بها مصر ويشاركوا بكل الشفافية في تحقيق النجاح المنشود من خلال هذا التحول الحواري في واقع مصر المستقبل.

وقالت : كما سعدت بالتنوع العظيم والزخم العددي بين الحضور حيث كان هناك متسع لكل الفئات وكل الالوان السياسية وكل الآراء إلا من تلوثت ايديهم بدماء المصريين أو من ساهموا في التحريض ضد الدولة المصرية أو دستورها، الذي أقره المصريون.

واستطردت : والملفت للنظر والمثير لكل التقدير هو مقدار الصدق في الكلمات التي قدمها كل المتحدثين، ومن المناقشات الحوارية بين كل الأطياف، فالكل يتقبل جميع الآراء، لأنهم على ثقة ان الهدف هو صالح الوطن وهو ما حرص الجميع علي اظهاره وبلورته، قائلة : “ولقد تجلت قمة الشفافية والصدق في اتاحة المساحة كل المساحة لكل ممثلي الحركة الوطنية والأحزاب المعارضة وغير المعارضة لتعرب عن اراءها ووجهات نظرها بكل الصدق والوضوح”.

وأضافت : “نعم كل هؤلاء احبوا الوطن ورغبوا في مصلحة الشعب المصري مهما اختلفت طرق التعبير، فقد إجتمعت كل القوى الوطنية والشعبية والهيئات والنقابات، لتقدم رؤى مختلفة ومتنوعة فى قضايا مصيرية”.

وتابعت: إن أعظم ما يمكن أن يقدم عليه مجتمع، هو الحوار ، قائلة : “ الحوار تلك الفكرة العبقرية المجتمعية التي وجدت لتنتج وتستمر، وتكون محورا لأي تقدم أو صياغة للمستقبل ” ، خاصة وان الشعب كله وبقيادة قائده قد قرروا مبدأ الشفافية وان ليس لدينا ما نخفيه.

واختتمت بيانها قائلة أن الوطن يستوعب كل الآراء ومختلف الأطروحات، طالما أن هناك مساحات مشتركة نستطيع من خلالها ان نتقاسم العمل الوطني وتتكامل مواقفنا من القضايا الاساسية ، مؤكدة اننا نتطلع لبدء الجلسات العلنية للحوار الوطني ،وننتظر نتائج عظيمة ومخرجات في المحور السياسي والإقتصادي والمجتمعي تضيء الطريق إلي الجمهورية الجديدة.

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