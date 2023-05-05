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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مكافأة مالية لمن يعثر عليها.. جنى متغيبة عن منزلها وأسرتها تطلب المساعدة

صدى البلد

استغاث المواطن محمد أبو الفتح، المقيم في قرية جزيرة أبو صالح فى مركز ناصر التابعة إلى محافظة بني سويف، في رسالة إلى خدمة القراء "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب ابنته "جنى" ولم تفلح محاولات أسرتها فى العثور عليها .

 

وقال  محمد في رسالته: “تغيبت ابنتي جنى محمد أبو الفتوح البالغة من العمر 6 سنوات، فخرجت من منزلها في قرية جزيرة أبو صالح فى مركز ناصر ببني سويف منذ يوم الجمعة  29 /10 /2021 بعد صلاة الجمعة، وذلك فى ظروف غامضة ولم تعد حتى الآن".

 

 وعرض والدها مكافأة مالية لمن يعثر عليها .

 

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم.. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل إليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على اديكو.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدتها المريضة التى كاد أن ينفطر قلبها على غيابها”.

 

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01204494141

01283309768
01227290121
01382216104
01226320586

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ظروف غامضة متغيبة محافظة بني سويف

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