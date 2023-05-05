مبتكرة ولذيذة .. طريقة عمل كفتة البطاطس

إذا كنتي تبحثين عن افضل طريقة بتقديم البطاطس بطريقة مبتكرة نقدم لكي اليوم طريقة عمل كفتة البطاطس

المكوّنات:

3 حبة بطاطس مسلوقة مقشّرة.

1 كوب دقيق.

2 م ك بقسماط.

ملح حسب الرغبة.

1 م ص فلفل أسود مسحون.

1 م ص بهار مشكّل.

نصف كوب من زيت نباتي.

2 م ك زيت زيتون.

1 بصلة واحدة مفرومة فرماً ناعماً.

1 م ص زبيب مفروم فرماً خشناً.

1 م ص فول سوداني مفروم فرماً خشناً.

ربع كوب بقدونس مفروم فرماً ناعماً.

الطريقة:

- نضع في وعاء البطاطس المسلوقة وخليط البهارات ونهرسها جيداً حتى يتكون لدينا خليط متماسك.

- نضع قليل من الزيت النباتي مع زيت الزيتون في طوة متوسّطة الحجم ، ونضيف البصل ونحرّك جيداً حتى يذبل البصل.

- نضيف الزبيب، والفول السوداني، والبقدونس إلى البصل ونستمر في التحريك لمدة دقيقتين، ثم نرفع الطوة عن النار.

- نضيف البقدونس وخليط المكسّرات إلى البطاطس، ونخلط جيداً حتى يتجانس الخليط.

- نكّور العجينة باليد على شكل كرات متوسطة الحجم. نضع طوة واسعة على النار ونضع بداخلها الزيت، وكرات البطاطا. نحرك الكرات جيداً حتى تتحمر من جميع الجوانب، ثم نرفعها عن النار ونضعها في في طبق عليه مناديل مطبخ لتجفيف حبات البطاطس من الزيت وتقدم.