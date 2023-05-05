عصام حتيتو الفن والمعيار.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب السورية

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (عصام حتيتو... الفن والمعيار)، تأليف: محمد جمعة حمادة.

ثمة كلمات تقرع الذاكرة: الجمال غريب دائماً، أن نشاهد لوحة تشكيلية يعني أن نحلم. اللوحة تبدع المعنى، المعنى يبدع الحياة.



هذا الكتاب، إذ يلتمس في حياة الفنان وأعماله، أطيافاً من دلالات وملامح، لا يدعي القبض على المعنى الأخير، ولا يؤمن بإمكانية ذلك، كما لا يؤمن بوحدانية الحقيقة في التجربة.



الدراسة هنا تتخير الرحيل مع حياة الفنان، بيئته وأعماله، مصغياً بمجموع معارفه وخبراته، ملتمساً ظلالاً من كشوف ورؤى، مستجيباً لدعوات وإيحاءات. إذ في النتيجة، مهما كثر النقاد والقرّاء، ومهما تعددت النظريات والمناهج، فإننا متى وقفنا أمام العمل الفني التشكيلي وأياً كان غنى الزاد، نكتب مشاهداتنا واستجابتنا. فالممارسات والمناهح والنظريات تغني رؤية المشاهد بلا ريب، لكنها لا تلزمه بخطط وإجراءات محددة، بل يفترض فيها أن تفسح في المجال لخصوصية رؤية المشاهد، ونوعية حساسيته وتعدد زوايا النظر، لا أن تقيّدها، لأن الرائي قطب فاعل في الرؤية ومتدخّل.



أن نشاهد يعني أن نخترق، أن نتملك، أن نسافر في فكر الفنان المبدع وخياله، أن يخترق العمل بصرنا، أو نتسلل إليه.



اللوحة التشكيلية هي ابنة من رسمها وابنة خصوصياته، وهي في الوقت نفسه ابنة زمنه وأسرار خطوطه وألوانه وموروث ثقافته ورياح الثقافات التي هبت على تاريخه.



القراءة، مثل الكتابة، نص لا يكتمل ولكنه ينهض ويحضر.



القراءة، مغامرة أو متعة اكتشاف.

كتاب (عصام حتيتو... الفن والمعيار)، تأليف: محمد جمعة حمادة، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.