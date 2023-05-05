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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ناعمة| زين كرزون تسحر العيون من جزر المالديف

زين كرزون
زين كرزون

شاركت الفنانة زين كرزون شقيقة النجمة ​الأردنية ديانا كرزون، متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة من رحلتها لجزر المالديف.


وظهرت زين، فى الصور ترتدي كاش مايوة فضفاص باللون الفوشيا خلال رحلة استجمامها فى جزر المالديف، وعلقت "بعض الناس لديهم حب لا يحكي ولا يكتب"
 

ودخلت زين كرزون، عالم التدوين والجمال في 2015، واستطاعت كسب ثقة الكثير من متابعيها فيما يخص علامات الأزياء والجمال بشكل خاص، إذ إنها تتميز بذوق متنوّع يجمع بين الجرأة والأناقة، وجمال لافت.

تعيش ديانا كرزون، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعد نجاح أحدث أغانيها "تفاحة"، التي قدمتها على شكل فيديو كليب مختلف، وحصدت تفاعلاً بين رواد السوشيال ميديا.

وطرحت النجمة الأردنية، أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.

آخر أعمال ديانا كرزون

وفى سياق آخر، طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله"، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.

 

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البلوجر الأردنية زين كرزون زين كرزون شقيقة ديانا كرزون تسحر العيون بجمالها المالديف

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